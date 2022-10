Lula confirma apoio de Helder Barbalho à sua candidatura

No último domingo (02) o atual governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi reeleito em primeiro turno com mais de 70% do total do eleitorado paraense.

Com a disputa pela presidência bastante acirrada, levando a disputa para o segundo turno entre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT), existia uma expectativa para saber quem o Governador do Pará iria apoiar.

Na tarde de ontem, a colunista Miriam Leitão, de O Globo, antecipou um possível apoio a Lula. Helder estaria apenas aguardando a liberação do partido (MDB) para se posicionar.

Na manhã desta quarta-feira (05), o MDB divulgou uma nota onde “decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência”.

Veja a nota completa:

No seu perfil oficial, o candidato Lula (PT) confirmou o apoio de Helder a sua candidatura. O petista publicou uma foto ao lado do Governador Helder Barbalho.

“Encontrei hoje @helderbarbalho, governador do Pará reeleito no primeiro turno com a maior votação do Brasil. Agradeço seu apoio neste segundo turno. Vamos juntos pelo bem do Pará e do Brasil!”, escreveu.

O segundo turno das eleições de 2022 está previsto para ocorrer no dia 30 de outubro, último domingo do mês, no mesmo horário do primeiro turno das 8h às 17h.