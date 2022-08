Câmara Municipal de Xinguara inicia Sessões Ordinárias nesta segunda feira(1)

Nesta segunda-feira, 01 de agosto, os 13 vereadores da Câmara Municipal de Xinguara voltam de recesso parlamentar com retorno das sessões ordinárias.



As quatro sessões ordinárias deste mês de agosto inicia-se neste dia 01, 02, 03 e 04 as 19:30. Obedecendo ao regimento interno da Câmara.



O público que for acompanhar as sessões nesta volta do recesso, terá um conforto mais adequado, já que o prédio já conta com novas longarinas instaladas.



As sessões ordinárias realizadas no plenário da Câmara municipal também pode ser assistidas ao vivo pela página oficial da câmara no Facebook.