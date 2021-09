Vereadores estão em Brasília em busca de recursos para investimentos em Xinguara

Cumprindo agenda, vereadores de Xinguara estão em Brasília em busca de recursos para o município. O presidente da Câmara municipal de Xinguara Adair Marinho, juntamente com o vice-presidente Neném Moto Táxi, a líder de governo Ebia Costa, Iraci da Saúde, Maurisan, Dra. Eliane Galvão e Evaldo do Frigorífico. Em busca de investimentos para o município de Xinguara, os vereadores foram solicitar emendas destinadas a várias obras que beneficiarão diretamente a população.

Junto ao Senador Zequinha Marinho, o vereador e presidente da Câmara Adair Marinho reforçou seu pedido solicitado no mês março ao senador sobre a reforma terminal Rodoviário João Galon.

Ainda como parte de sua caminhada junto aos parlamentares, a vereadora Ebia Costa solicitou ao senador Zequinha Marinho (PSC), recursos para a construção da quadra de esportes da Escola Dom Luiz.

Como o município não tem recursos próprios para grandes investimentos, uma alternativa é captar recursos federais e estaduais. Um dos projetos apresentados pela vereadora Ébia Costa e busca de recursos para sua execução, é para construção de Parque Ecológico, em área já definida, medindo um total de 54 mil metros quadrados.

Na ocasião o vereador Neném Moto Táxi agradeceu o senador pelo apoio em votação na isenção de IPI para a classe dos mototaxistas. O projeto de Lei N° 3.986 de 2019, aprovado no dia 14 de setembro na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A proposta, que segue tramitação no Senado Federal, concede isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aos mototaxistas, na aquisição de motocicletas de até 250 cilindradas.

Por sua vez a vereadora Eliane Galvão reforçou seu pedido a Zequinha Marinho em solicitação da emenda parlamentar no valor de 847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais) para construção de um posto de saúde no setor Jardim América. A vereadora também solicitou uma emenda para aquisição de (02) dois veículos destinados a Atenção Básica da rede pública municipal de saúde de Xinguara, e construção da sede do departamento de vigilância em saúde.