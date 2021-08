13ª conferência municipal de assistência social é realizada em Xinguara

Xinguara deu início, na manhã desta sexta-feira, 20, a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Esta ação, tem como objetivo analisar, propor e deliberar ações no município.

Participam do evento autoridades locais, gestores da assistência social e representantes de órgãos públicos, trabalhadores da assistência social e de outras políticas que fazem interface com a assistência social, representantes de entidades de assistência social, usuários e representantes de organizações de usuários, representantes de Conselhos Setoriais e de Defesa de Direitos.

O prefeito Dr Moacir, agradeceu o empenho de todos os envolvidos na assistência social de Xinguara. “Quero destacar e enaltecer o trabalho importante que a assistência social realiza no nosso município. Temos uma boa equipe e estamos sempre trabalhando para ampliar o atendimento para as pessoas que mais precisam”, afirmou o chefe do executivo.

Para a secretária Assistência Social do município, Luciana Pereira, o evento reforça a importância do serviço na sociedade. “A conferência reafirma o papel das assistência como política garantidora dos direitos e dá continuidade à perspectiva adotada pelo plano, trazendo aos usuários os seus direitos”, comentou.

Este ano, o tema da conferência é: “ Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. O palestrante foi Gleidson Pantoja, Conselheiro Estadual de Assistência Social e o evento aconteceu na quadra da Escola Jader Barbalho.

Ao final desta conferência, foram aprovados as liberações e moções, também foram eleitos e apresentados os delegados que estarão participando e representando o município nas conferências estaduais, levando em consideração o porte do município.

Delegados eleitos na 13ª Conferência Municipal de Assistência Social:

Trabalhadores da Assistencia Social

Titular: José Gabriel Rossi

Suplente: Débora da Silva Ferreira

Usuários da Assistencia Social

Titular: Cidalina Santos de Oliveira

e Rhana Patrícia de Morais Lima Coelho Carvalho

Suplentes: Aldenora Batista da Silva

Keila Silva Prudente

Entidades não governamentais

Titular: Associação dos Portadores de deficiência de Xinguara (ADIX) é Associação Beneficente Cristã (ABEC)

(fonte: ASCOM)