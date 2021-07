Estado e prefeitura se unem para revitalizar feira municipal de Xinguara

Obras de revitalização da feira municipal de Xinguara, foram garantidas no ultimo dia (21) de julho pelo governador Helder Barbalho, ao assinar convênio com a prefeitura municipal para investimentos no principal espaço de comercialização da cidade.

Hoje, quem trabalha no local reclama da falta de estrutura, mas a certeza de melhorias abre novas perspectivas. O comerciante Luiz Pereira, que há cinco anos vende grãos na feira, disse que está confiante. “É preciso arrumar o telhado e cercar a feira, para dar mais segurança. Eu acredito que agora tudo vai melhorar. A feira é um cartão de visita da nossa cidade”, frisou.

Governador Helder Barbalho e o prefeito Moacir Pires de Faria celebram a parceria em mais uma obra essencial para Xinguara

Outro ansioso pelas obras é o vendedor de farinha Pedro Lima, que há mais de 30 anos trabalha na feira de Xinguara. “Muitos políticos passaram, mas as melhorias nunca chegaram pra nós. Desejamos que tudo dê certo. A feira não é só pra gente; é pra todos os moradores da cidade”, ressaltou Pedro Lima.

Parceria - A obra de revitalização da feira municipal será realizada em parceria pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), e a Prefeitura de Xinguara.

No ato de assinatura do convênio, o governador Helder Barbalho destacou a importância de investimentos no espaço destinado aos comerciantes. “É fundamental investirmos para que essa feira possa ser um local adequado, com higiene e acessibilidade, tanto para quem trabalha e produz nela, quanto para quem consome. Por isso, nós fizemos esta parceria com a prefeitura, para entregar este importante equipamento ao município de Xinguara”, afirmou o governador.

Para o prefeito de Xinguara, Moacir Pires de Faria (Dr. Moacir), o momento é de agradecimento pelo atendimento a um anseio antigo da população. “Isso é um sonho de toda a população xinguarense. Hoje, nós vivemos em uma cidade moderna, crescente, e não se admite o nível da feira que nós temos. Esta obra é de uma importância enorme, e nós só podemos agradecer ao governador Helder por esse convênio”, disse o gestor municipal.

Fomento à economia - O secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Sedop, Valdir Acatauassu, também destacou a importância da parceria com a gestão municipal. “Essa obra mostra a preocupação da Sedop e do governador do Estado com os mais amplos segmentos da sociedade. O produtor e o agricultor familiar de Xinguara agora terão dignidade, com um local limpo. É um trabalho fundamental para fomentar a economia e movimentar a renda entre os pequenos agricultores”, acrescentou.

Também participaram do ato de assinatura de convênio os deputados federais José Priante e Cristiano Vale; o deputado estadual Alex Santiago; prefeitos e lideranças políticas da região.

Por Matheus Rocha (SEDOP)