Governador Helder barbalho assina convênio para construção do fórum de Xinguara

O funcionamento do Fórum da Comarca de Xinguara tem sido há décadas um caos para quem precisa de atendimento judicial nas instalações do espaço forense que contempla ainda, os municípios de Agua Azul do Norte e Sapucaia.

O novo prédio será construído num terreno, numa área total de cerca de 1.600 m², onde funcionará uma estrutura moderna e ampla, localizado na Avenida Xingú, no centro da cidade.

Se mantido o projeto inicial, a estrutura contará com dois pavimentos, quatro varas cível e criminal, salão de júri, climatização, estacionamento para funcionários e para o público. O projeto segue o padrão de exigência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e após a conclusão da obra, Xinguara terá o segundo maior Fórum da região Sul do Pará, ficando atrás apenas da comarca de Marabá.

A informação da construção do Fórum foi anunciada pelo governador do estado, Helder Barbalho, mediante a assinatura de convênio com o Tribunal de Justiça, que também construirá os Fóruns da cidade de São Félix do Xingú e Salinas.