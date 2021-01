Prefeitura de Xinguara intensifica medidas de combate a Covid-19

A Prefeitura Municipal de Xinguara intensificou ações de enfrentamento a Covid-19. Nesta quinta-feira, 22, o prefeito Dr. Moacir (PL) emitiu o Decreto número 152/2021, determinando novas medidas e intensificação de determinações anteriores visando conter o avanço do vírus no município. Na última terça-feira, 19, foi declarada, através do Decreto 142/2021, Situação de Emergência nas áreas do município em virtude da pandemia de Covid-19.

Entre as medidas previstas do Decreto 152 está a suspensão até o dia 28 de fevereiro de 2021 de licenciamento ou autorização de quaisquer festas e eventos de caráter público ou privado. As igrejas e templos religiosos poderão funcionar com apenas 50% de capacidade de lotação. O Decreto mantém a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção facial, álcool gel e distanciamento de um metro em meio em estabelecimentos públicos e privados.

Os estabelecimentos comerciais ficam autorizados a funcionar das 7h às 20h, com exceção de restaurantes – até às 23h. Os infratores estarão sujeitos a advertência e multa a partir de R$ 500, segundo o Decreto, os valores arrecadados com as multas serão destinados ao custeio das ações de combate a Covid-19 no município. O Decreto está disponível na página: xinguara.pa.gov.br.

Segundo o boletim epidemiológico dessa quinta-feira, 21, Xinguara já registra 3236 casos confirmados de Covid-19; 2825 recuperados, além de óbitos em razão do vírus.

Boletim do Município divulgado na quinta-feira.