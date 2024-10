Deputado do União Brasil vem a Xinguara declarar apoio a Dr. Moacir

Em uma noite iluminada pela energia positiva do público, a cidade de Xinguara recebeu nesta última quinta-feira (26), a visita do deputado Estadual, Vitor Dias (União Brasil).

Além de deputado, o parlamentar é secretário de Ciência, Tecnologia e Educação superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

No auditório da Maçonaria, cerca de 800 pessoas entre lideranças políticas e comunitárias aplaudiram de pé a presença de Vitor. Em sua fala, destacou a lealdade de Dr. Moacir para com o governador Helder. “O governador é seu amigo, seu parceiro, conhece a seriedade de sua gestão e acima de tudo reconhece sua lealdade para com ele”, afirmou o secretário de governo.

Vitor Dias garantiu que as portas de sua secretaria estarão sempre abertas bem como seu empenho junto aos demais órgãos do governo para continuar ajudando a gestão do prefeito Moacir.

“Xinguara está no rumo certo, tem deputado, tem governador e tem ministro contribuindo para seu desenvolvimento, e no dia 6 de outubro iremos comemorar a vitoria da continuidade desse lindo trabalho, feito por um gestor eficiente que faz as políticas públicas chegarem até as pessoas que mais precisam”, disse.

Vitor agradeceu a receptividade do povo xinguarense representado pelos presentes no auditório. “Quero parabenizar o Dr. Moacir e todo seu time pela linda festa onde podemos sentir a energia de um povo sedento pela vitoria do 44. Nós acreditamos também que Dr. Moacir será reeleito para mais quatro anos”, finalizou.

Ao falar do deputado, o prefeito Dr. Moacir Pires, disse se tratar de uma grande liderança junto ao governo Helder. “Somos do mesmo partido, somos amigos do deputado federal e ministro Celso Sabino e ainda somos amigos do governador Helder. É por isso que temos obras e serviços em Xinguara pra todos os lados do município”, salientou.

Perguntado sobre o termo lealdade ao governador, Moacir explicou sobre a confiança que existe entre ele e o governador Helder. Não precisamos nem de audiência para resolver os assuntos de Xinguara, se resolve no trajeto para o gabinete do governador. Afinal, temos uma qualidade bem diferente de outros, nunca traímos o governador, pontuou.