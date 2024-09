Cerca de 300 pessoas se reúnem em apoio à candidatura de Dr. Moacir

Apoiadores e simpatizantes da campanha de Dr. Moacir e Vilmones 44, se reuniram nesta terça-feira (3), no auditório de reuniões da Loja Maçônica da cidade. O evento reuniu aproximadamente 300 pessoas em um ato reconhecido pelo prefeito Moacir como “um dia importante para nossa campanha”.

“Escolhi o Dr. Moacir, porque ultimamente ele está sendo o melhor prefeito de Xinguara. Vem trabalhando muito, fez o que os outros não fizeram, por isso, eu e minha família decidimos apoiar ele”, afirmou dona Marilza Pereira, moradora do bairro Jardim América.

Minha família decidiu apoiar Dr. Moacir por tudo o que vem fazendo em benefício dos moradores. Hoje podemos ver nosso dinheiro sendo aplicado na melhoria das ruas, em obras importantes que enaltecem nosso município. Nosso bairro hoje vem recebendo melhorias graças a essa gestão que tem olhado com carinho para nós. Ele será reeleito destacou Bruna Micaelli moradora do bairro Frei Henri.

Na opinião do senhor João da Cruz, morador do bairro Marajoara II, a gestão do Dr. Moacir tem sido “transparente e de credibilidade. “Nosso bairro vem sendo contemplado por essa gestão e nós acreditamos nele porque vem demonstrando seriedade e competência no comando da prefeitura. Nós confiamos na reeleição dele”, salientou.

O prefeito foi convidado e junto com a primeira-dama, participaram da reunião. No final o público entoando o tom de campanha do 44, pediu a fala do prefeito.

Moacir levou menos de 30 minutos para explanar principais obras de seu governo. “Recebemos uma pocaria, uma cidade cheia de buracos, inadimplente, cheia de dividas que levamos mais de um ano para conseguir por a casa em ordem. Hoje vocês podem percorrer todo o município que irão encontrar os frutos de uma gestão que trabalha com seriedade e respeito por cada um de vocês”, explicou Moacir.

Antes de encerrar sua fala o prefeito salientou o encontro. “Hoje é um dia muito importante para a nossa campanha, pois vejo aqui pessoas que valorizam o trabalho de nossa gestão e que querem continuar conosco.

Nós temos obras e novos projetos em andamento, bem diferente do outro lado que usa o palanque para falar mal dos servidores públicos”.