Em Xinguara, Osvaldinho Assunção amarga derrota política

O Partido Cidadania deixou a base do pré-candidato a prefeito de Xinguara Osvaldinho Assunção (MDB). O movimento representa uma amarga derrota política para Osvaldinho, que realizou grandioso esforço para estruturação do partido no município – a sigla tem hoje um vereador com mandato e pelo menos três importantes pré-candidatos a vereador. O partido já integra a base de Enric Lauriano (PL).

Alan Aderson Pereira é o atual presidente do Cidadania, enquanto Fábio Veloso é o vice. O partido será o responsável por indicar o vice de Lauriano na disputa eleitoral em 2024 – o indicado é o pastor Júnior Mariano.

Com a estratégia traçada por Enric e seu grupo, Osvaldinho fica fragilizado e perde a possibilidade de duas cadeiras na próxima legislatura. Assim, Enric sai fortalecido com bons nomes em sua base e com a força da Igreja Madureira, da qual Mariano é pastor.

As últimas horas não têm sido fáceis para Osvaldinho. Ao que tudo indica, Amarildo Paulino (Podemos) será o seu vice e isso tem afastado apoiadores, simpatizantes e eleitores que estiveram com ele no passado.