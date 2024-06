Veraneio em Xinguara terá mais de cinco atrações nacionais

Xinguara, situada a 810 quilômetros de Belém, está pronta para o início do veraneio, com destaque para a Praia do Pontão, no distrito de São José do Araguaia. A praia, banhada pelo rio Araguaia, oferece infraestrutura de hotelaria, restaurantes, postos de combustível, unidade de saúde, Polícia Militar e telefonia celular.

Os barqueiros locais foram treinados para orientar sobre o uso obrigatório de coletes salva-vidas durante a travessia do rio, garantindo a segurança dos banhistas. A estrutura da praia inclui o apoio do corpo de bombeiros, rádio praia e serviços oferecidos pelas secretarias de Esportes, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, além de um palco para shows.

A temporada de veraneio será aberta oficialmente no dia 5 de julho com o show de Ávine Vinny. A programação inclui a Cavalgada Ruralista no dia 6 e apresentações de Mari Fernandez, Biguinho Sensação, MC Jacaré, bandas regionais, Forró Xiado, Calcinha Preta e Bel Marques, encerrando o veraneio no dia 27 de julho. Este ano, os shows serão realizados no próprio distrito, sem a necessidade de travessia.

O evento recebe apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Senac Fundação Cultural, Câmara de Xinguara e Prefeitura Municipal. A alta temporada, que atrai até 25 mil turistas por dia, destaca-se pela beleza do rio Araguaia e consolidou-se na rota do ecoturismo. Além da praia, os visitantes podem desfrutar de passeios de barco, especialmente ao entardecer. (Portal Debate, com Ascom PMX)