Secretaria de Assistência Social de Xinguara promove dia "D" sobre a Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Segundo dados do Disque 100, as denúncias em 2023 somam mais de 33,6 mil casos de violências contra o idoso no país. Com o intuito de chamar a atenção de toda sociedade Xinguarense, a secretaria de Assistência social, promoveu nesta sexta feira (23) o dia "D" sobre essa causa. O evento proporcionou um “dia de beleza” que foi realizada no centro dos idosos.

Os atendimentos de saúde que foram ofertados nesta ação em parceria com a instituição Centro Educacional Carajás, contou com técnicos em Enfermagem que realizaram a triagem da saúde dos idosos. Verificando Pressão arterial, teste de glicemia, avaliação de comorbidades, saturação e peso. Também foi ofertado aos idosos, palestras sobre primeiros socorros, cortes de cabelo masculinos e femininos, pintura de cabelos, maquiagem, muitas músicas, entre outros atendimentos.

"Durante o mês de junho, realizamos várias ações voltadas para a campanha Nacional do junho violeta , que tem o intuito de conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa. Nossa última ação realizada hoje , no centro de convivência da pessoa idosa, foi um sucesso. Alcançamos no objetivo de promover uma manhã de autocuidados com os idosos de Xinguara". Disse Gabriella Aquino, representante do conselho municipal da pessoa idosa de Xinguara

"É uma iniciativa muito importante porque as pessoas precisam entender e se conscientizar que o idoso merece respeito, amor, acolhimento. Nós da secretaria de assistência social temos a maior satisfação em proporcionar esse dia, todo especial para esses idoso que moram em nossos corações. Me sinto muito feliz por participar deste momento especial” Finalizou Nely Faria, secretária de assistência social de Xinguara.

O junho Violeta é um mês dedicado à conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa. É um período de maior reflexão para que a população possa vencer este grande mal que vem assolando os idosos, o aumento expressivo do número de denúncias desde o ano de 2020.

A violência contra o idoso pode ser denunciada através do canal do Disque 100.