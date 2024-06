Pavimentação e reconstrução de ruas seguem a todo vapor em Xinguara

A Prefeitura Municipal de Xinguara, no sul do Pará, vem transformando a cidade num verdadeiro canteiro de obras. Em parceria com o governo federal, segue o projeto de pavimentação de dez quilômetros de vias e, com recursos próprios da prefeitura, outros oito quilômetros estão recebendo calçamento em bloquetes.

No setor Tanaka, o asfalto chegou para moradores de cinco ruas, proporcionando melhor qualidade de vida e a valorização dos imóveis. “Foram anos de sofrimento, com poeira no verão e lama no inverno. Nesses períodos, sofremos com enfermidades de todo tipo, mas, graças a Deus, tudo chegou ao fim”, desabafou a moradora Joana Fonseca, uma das beneficiadas.

Outro bairro beneficiado é o Novo Horizonte, onde as obras de asfaltamento também já chegaram. “Hoje, estamos vendo um prefeito preocupado conosco. Parabéns ao Dr. Moacir pela coragem, ousadia e pelo bom relacionamento com os políticos que ajudam Xinguara. Nós estamos felizes”, declarou o morador Osmarino Pereira.

O projeto de pavimentação do governo municipal segue por toda a cidade, com asfalto novo de um lado e bloqueteamento de outro. O trabalho de calçamento em bloquetes começou pela Rua 7 de Setembro e já chegou à Rua dos Pioneiros e à Rua Manganês, no bairro Nova Xinguara. Nesta última, foram 900 metros quadrados de bloquetes, acabando com osofrimento de moradores e comerciantes com a poeira e buracos. O investimento na pavimentação em bloquetes é feito exclusivamente com recursos da prefeitura, segundo o prefeito Moacir Pires. (Com Ascom Prefeitura de Xinguara)