Xinguara é contemplada com o Programa 'Praças de Esporte e Lazer Por Todo o Pará'

Nesta segunda-feira (27), o Governo do Pará lançou o Programa “Praças de Esporte e Lazer por Todo o Pará”, que atenderá diversos municípios paraenses com a construção de 40 praças poliesportivas. A primeira etapa do projeto atenderá 20 municípios e já está com o edital de licitação publicado. O evento foi realizado no Palácio do Governo e contou com a presença do governador Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o secretário de esporte e lazer, Cássio Andrade e representantes da Assembleia Legislativa, câmara municipal e prefeitos dos municípios atendidos pelo programa.

O programa “Praças de Esporte e Lazer por Todo o Pará” tem o objetivo de proporcionar aos municípios e à população uma área de lazer com a dimensão de 53,50m x 70,00m, contando com uma mega estrutura ao ar livre, com quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, quadra de areia para prática de vôlei e outras modalidades, pista de skate, academia ao ar livre, quiosques e pista de caminhada.

O governador Helder Barbalho ressalta a importância do programas “Praças de Esporte e Lazer Por Todo o Pará”, na vida da sociedade. “Essa estratégia é para que possamos levar equipamentos de esporte e lazer para os municípios de menor porte, agregando aquilo que as Usinas da Paz promovem nos grandes centros, mas também levando cidadania e inclusão para todas as regiões do Estado do Pará. Nós estamos falando em 40 novas praças e complexos de esporte e lazer para os municípios que estarão sendo contemplados em todas as regiões e, com isto, nós possamos garantir que estas cidades possam ter locais de referência para que uma criança possa mostrar o seu talento e que possa ter a oportunidade de uma estrutura preparada, para que um pai, uma mãe, um avô, uma avó possam, também ter práticas esportivas para cuidar da saúde”, disse o governador Helder Barbalho.

Para o secretário titular da Seel, Cássio Andrade, as Praças Por Todo o Pará, vão proporcionar mais qualidade de vida à população dos municípios contemplados. “São investimentos para o bem da nossa sociedade, agora cada município terá uma área para prática esportiva, um lazer com a família, com praças bem estruturadas, com pista de skate, academia ao ar livre, pista para caminhada, e muito mais. Isso é um trabalho do Governo do Pará, através da Seel para todos nós, que beneficiará a população com o incentivo à saúde e a qualidade de vida”, disse o secretário de esporte.

Os 20 municípios que serão contemplados neste primeiro momento com as praças são: Benevides, Marituba, Bagre, Salvaterra, Santa Luzia do Pará, Ourém, Garrafão do Norte, Augusto Corrêa, Curuçá, Brejo Grande do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Nova Ipixuna, Xinguara, Rio Maria, Pau D’Arco, Cumaru do Norte, Altamira, Aveiro e Vitória do Xingu.

O presidente da Federação Paraense de Skake, Augusto Formiga, cita a sua participação na elaboração do projeto da pista de skate nas praças que serão desenvolvidas. “Através do convite do secretário, Cassio Andrade, a gente elaborou esse projeto da pista de skate em conjunto com a equipe da Seel, dentro desse grande projeto que está sendo feito pelo governo do estado. E o skate, hoje por ser um esporte olímpico, agrega muito na juventude, agrega muito na condição esportiva”, disse o presidente da Federação de Skate.

As obras iniciarão de forma simultânea, e o prazo de entrega será de 12 meses, o trabalho representa um investimento de mais R$ 40 milhões do Governo do Estado para a construção das vinte praças de esporte e lazer, cada praça custará R$ 2 milhões. As obras terão início, após a fase de Licitação.