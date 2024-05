Xinguara: Prefeitura inicia asfaltamento de mais 10 km de ruas

A Prefeitura de Xinguara iniciou a pavimentação de mais dez quilômetros de ruas e avenidas, por meio de convênio com o governo federal intermediado pelo ministro da Cultura, Celso Sabino, ainda quando estava no mandato de deputado federal. Na tarde de terça-feira (21), as máquinas iniciaram os serviços de terraplanagem e nivelamento para receber pavimentação em asfalto, na Rua Luiz Pedro Zamboto, no Bairro Tanaka.

Deputado licenciado para assumir o Ministério da Cultura, Celso Sabino conseguiu a liberação de convênio de R$ 10 milhões articulado por ele no exercício do mandato na Câmara Federal. O prefeito Moacir Pires (União Brasil) comemorou muito a liberação dos recursos e disse que o convênio permitirá à prefeitura ampliar ainda mais o trabalho de recuperação e estruturação das vias da cidade, que se encontravam em situação crítica desde quando ele assumiu o governo.

Todo o asfalto a ser feito com dinheiro desse convênio será do tipo CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), um tipo de pavimento de alta qualidade e de longa durabilidade. Segundo o prefeito Moacir Pires, o pavimento terá uma espessura de cinco centímetros em todas as ruas.

“É um material de grande resistência e, na espessura de cinco centímetros, vai durar muitos anos, acabando com o sofrimento dos moradores com a lama e a poeira. É mais qualidade de vida para os residentes nas ruas beneficiadas, além de melhorar também para todos os que trafegam por esses bairros. Passo a passo, vamos cumprindo o nosso compromisso de tornar Xinguara um lugar muito melhor, não somente para nós que hoje estamos aqui, mas também para as próximas gerações”, disse o prefeito.

Ele lembrou que esse pacote de dez quilômetros de asfalto tipo CBUQ é somente uma das várias frentes que o governo opera para recuperar o pavimento das ruas e avenidas de Xinguara. Recentemente, a prefeitura iniciou o calçamento de oito quilômetros de vias com bloquetes, um investimento de mais de R$ 5,3 milhões de convênio com o Estado.

Na previsão do prefeito Moacir Pires, somando com outros recursos próprios da prefeitura e de outros convênios e emendas parlamentares, o investimento este ano no calçamento de ruas ultrapassará o valor de R$ 10 milhões.

Em outra frente, o município adquiriu uma usina de asfalto e equipamentos apropriados para recuperar as vias pavimentadas em governos anteriores e que estavam todas muito danificadas. Esse trabalho teve início há alguns meses e já avançou em diversas ruas e avenidas de vários bairros de Xinguara.

Sobre a parceria com Celso Sabino, que tem conseguido muitos recursos para obras em Xinguara, o prefeito afirmou que é fruto da seriedade do governo municipal e da boa relação do ministro com a cidade. “A maneira correta como nós trabalhamos mereceu a confiança do nosso ministro Celso Sabino, que, ainda deputado federal, nos contemplou com esse convênio de dez quilômetros de asfalto, com outros convênios federais e várias emendas parlamentares que ainda estão sendo liberadas para a prefeitura e que vão beneficiar a nossa população”, disse Moacir Pires.