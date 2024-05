Prefeitura de Xinguara realiza ações contra abuso e exploração sexual infantil

Neste mês de maio, o país se une mais uma vez em prol de uma causa urgente: a proteção das crianças contra o abuso e exploração sexual. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) iniciou na manhã de terça feira (14) atividades no combate à exploração sexual infantil.

Com o objetivo de proteger as crianças e adolescentes vulneráveis, o Creas está desenvolvendo ações preventivas, como o uso do teatro e palestras educativas em escolas e comunidades urbanas e rurais. além de oferecer apoio psicológico e assistência social às vítimas e suas famílias. Essa iniciativa visa não só combater a violência sexual, mas também promover a conscientização e mobilização da sociedade para erradicar esse grave problema social.

O uso do teatro como meio de conscientização e orientação tem se mostrado uma estratégia eficaz no combate à exploração sexual infantil, permitindo que o Creas alcance um público mais amplo e promova mudanças significativas na sociedade. Através dessa abordagem inovadora, a esperança é que mais pessoas estejam capacitadas a reconhecer, denunciar e prevenir casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, criando assim um ambiente mais seguro e protegido para as gerações futuras.

O evento teve duração o dia todo e é realizado para 140 alunos por vez, as crianças são levadas por ônibus disponibilizados pela prefeitura para o auditório da Etepa.