Convenção do União Brasil reúne multidão e confirma pré-candidatura à reeleição de Moacir

Perante um público de aproximadamente 2000 pessoas o prefeito Moacir Pires (União Brasil), lançou, oficialmente sua pré-candidatura à reeleição para o cargo de prefeito. A decisão animou a multidão de pessoas que participou da convenção, realizada nesta terça-feira (7), na Maçonaria.

Eu e o Vilmones conseguimos o que nenhum prefeito da região conseguiu: conquistar o apoio e amizade do governador do estado, deputados, senadores e ministros. Vilmones e eu não temos partido político, nosso partido é você, é Xinguara, afirmou Moacir.

O evento, que aconteceu na maçonaria, impressionou os articuladores do grupo de Moacir. O povo lotou as dependências dentro e fora do local da convenção. Uma verdadeira festa democrática. “Sem exagero tínhamos aqui cerca de duas mil pessoas”, contou um dos organizadores do evento.

O momento mais esperado foi para a fala de Moacir Pires, que durante 10 minutos falou das principais obras de seu governo. O prefeito iniciou dizendo que recebeu o município com uma dívida de R$ 44 milhões que sua a gestão levou mais de dois anos para limpar o nome de Xinguara.

Moacir explicou que seu governo teve problemas de recursos para enfrentar um ano e meio a pandemia. Segundo ele, no primeiro ano de pandemia veio quase R$ 9 milhões para a prefeitura. Já no primeiro ano de seu governo veio somente R$ 800 mil e no ano seguinte em torno de 300 mil. “Sofremos muito com a falta de recursos mais o pouco que tínhamos não deixamos faltar oxigênio, não faltou leito, médico ou remédio, porque gastamos o que tinha e o que não tinha para salvar a vida dos xinguarenses”, explicou emocionado o prefeito de Xinguara.

“Dr. Moacir é o mais bem preparado e merece mais quatro anos porque vem fazendo um bom trabalho em Xinguara. Nessa convenção de hoje o povo demonstrou a confiança e a credibilidade no prefeito Moacir, Vilmones e todos os pré-candidatos a vereador”, disse Edson Bela Vista, líder comunitário e apoiador político.

Moro em Xinguara mais de 40 anos e estou na política mais de 20 anos, nunca vi um evento grandioso como esse e numa terça-feira. O povo veio agradecer o trabalho que está sendo feito pela gestão municipal, prosseguiu Bela Vista.

Durante muitos anos não participava de uma manifestação popular como essa onde as pessoas vieram em reconhecimento ao trabalho do prefeito Moacir. Isso é gratificante e valoroso para a gestão municipal. Vimos aqui uma manifestação positiva que elevou a autoestima de todos nós, contou servidora Vanda Araújo.

“Isso demonstra a força e o potencial do Dr. Moacir que vem prestando um trabalho de qualidade diante da sociedade”, reconhece o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Xinguara, Francisco Welinghton (Primo).