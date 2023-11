Adepará inicia nova etapa de Vacinação contra febre aftosa

Tem início nesta quarta-feira (1º), a última etapa de vacinação contra a febre aftosa do ano no Pará. Na Etapa Novembro, que abrange 127 municípios paraenses, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) pretende vacinar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade.

O produtor deve ficar atento aos prazos para imunizar o rebanho e notificar que vacinou seus animais ao Serviço Veterinário Oficial. De 01 a 30 de novembro o produtor deve adquirir, aplicar a vacina e já pode declarar também. De 01 a 15 de dezembro pode somente declarar. Esse prazo precisa ser obedecido para não incorrer em sanções.

De acordo com a Adepará, na Etapa Novembro de 2023 devem ser vacinados mais de 11 milhões de animais nesta etapa (11.327.869), a maioria bovinos (11.066.132). Os bubalinos são em torno de 261.737.

A vacinação ainda é obrigatória no Pará e deve ocorrer até o primeiro semestre de 2024, após isso deverá ser suspensa. “No ano que vem nós teremos mais uma etapa e após a suspensão continuaremos com as fiscalizações e vigilâncias epidemiológicas em propriedades conforme os riscos de cada município, de forma mais pontual e estratégica", explicou o gerente do Programa de Erradicação da Febre Aftosa, o fiscal agropecuário e médico veterinário George Santos.