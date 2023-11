Engenheira da Vale e seu irmão são assassinados em Canaã dos Carajás

Dois irmãos foram assassinados na madrugada deste sábado (28) em Canaã dos Carajás. Gabrielle Souza, de 25 anos, engenheira civil da Vale, e seu irmão, Andrey Pereira, que ainda não teve idade confirmada, foram mortos a tiros no estacionamento da ExpoCanaã 2023.

Os dois deixaram o show da dupla Iguinho e Lulinha e seguiram rumo ao carro da engenheira. Segundo informações, o veículo estava com os pneus cortados e já secos, o que leva a crer que o crime foi premeditado.

Já dentro do carro e se preparando para deixar o evento, os irmãos foram alvejados com vários disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com relatos de populares, dois homens em uma motocicleta foram os responsáveis pelos disparos.

A jovem engenheira ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Municipal. Seu irmão morreu na hora.

Ainda não há informações que expliquem as motivações do crime.

Gabrielle era bastante conhecida em Canaã e tinha dois filhos. Amigos e familiares lamentaram o crime pelas redes sociais.

Poucas horas antes do assassinato, Gabrielle postou uma foto com o pai o parabenizando pelo seu aniversário. Andrey postou a última saída dos irmãos.

O crime ocorreu por volta de 4h30 da manhã.

O Sicampo ainda não divulgou nota sobre o ocorrido.

Estamos em busca de mais informações sobre o ocorrido.