Xinguara, Parauapebas e Canaã despontam com o combustível mais caro do Pará

De acordo com o Portal Canaã, que teve acesso inédito a dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que mostram o preço do combustível praticado pelos municípios de cada estado. Analisamos o último levantamento semanal da Agência com a data do dia (26) que mostram os preços médios, mínimos e máximos dos postos de cada município levantado.

Gasolina Comum

Segundo os dados, o município que está praticando o valor mais alto sobre a Gasolina Comum é Altamira, onde o combustível é encontrado com valor de até R$6,94. O segundo que tem o valor mais alto já praticado é Parauapebas onde a gasolina foi registrada a R$6,89, seguidos por Paragominas e Xinguara com diferença de 0,2 centavos.

Já o município que tem o valor médio mais alto entre os municípios levantados são:

Xinguara(R$6,85),

Parauapebas(R$6,74),

Canaã dos Carajás (~R$6,74)

Altamira(R$6,73),

Alenquer(R$6,71),

Paragominas(R$6,56) e

Redenção (R$6,42)

Conceição do Araguaia(R$6,38)

Já o valor médio mais baixo é praticado na região metropolitana:

Belém(R$5,69),

Ananindeua(R$5,72),

Castanhal(R$5,85),

Itaituba(R$5,96)

Marabá(R$5,97)

Os valores mais baixos encontrados também são registrados na região metropolitana, como:

Ananindeua(R$5,09),

Belém(R$5,49) e

Castanhal(R$5,62).

Santarém(R$5,94)

Já os valores mais altos praticados no estado está em várias partes:

Altamira(R$6,94)

Paragominas(R$6,89)

Parauapebas(R$6,89)

Xinguara(R$6,87)

Alenquer(R$6,74)

Diesel Comum

Em relação ao Diesel Comum, os município que tem a média de valor mais altos são:

Alenquer(R$7,65),

Altamira(R$6,95) e

Parauapebas(R$6,90).

Os demais municípios é encontrado abaixo de R$6,50.

Os município onde são encontrados valores mais altos são os mesmo.