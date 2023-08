MAIS DE 58 VAGAS DE EMPREGOS SÃO OFERTADAS PELO SINE XINGUARA

A taxa de desemprego no Brasil foi de 8% no trimestre terminado em junho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se você é uma dessas pessoas que está desempregada e em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Xinguara, está com 58 oportunidades para várias áreas nesta segunda-feira (28).

O candidato à vaga deve se dirigir ao posto de atendimento do Sine, pois o currículo gerado pelo próprio sistema insere os dados pessoais e experiências profissionais do interessado. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 13h, na Av. Xingú ao lado do supermercado Master.