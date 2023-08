XINGUARA: PREFEITURA ANUNCIA SHOW DE MARCYNHO SENSAÇÃO COM PORTÕES ABERTOS NA FAX 2023.

A pedido da população, a prefeitura de Xinguara preparou um grande show com portões abertos na FAX 2023. Dia 05 de Setembro, no Parque de Exposições Orlando Quagliato, a cidade vai festejar ao som de Marcynho Sensação, voz de grandes sucessos como “Parada Louca”, “Revoada No Colchão”, “Ameaça”, dentre outras.

A 24ª Feira Agropecuária de Xinguara, é um dos eventos mais aguardados no sul do Pará e vai ocorrer De 02 a 09 de Setembro. É a grande festa do agronegócio com rodeios, leilões, mostra comercial e industrial e megashows nacionais.

A FAX, além de impulsionar o agronegócio e trazer grandes atrações para a população, também alavanca bastante o comércio local. A prefeitura em parceria com o Sindicato Rural e a Companhia Ítalo Todde está empenhada para que mais uma vez, realizar um evento de sucesso.

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO:

Dia 02 – Cavalgada Ruralista e show e do Kadu Martins;

06 de Setembro – Abertura Do Rodeio da Companhia Ítalo Todde e show da dupla João Neto e Frederico;

07 de Setembro – Show de Simone Mendes;

08 de Setembro – Show de Chrystian;

09 de Setembro – Show de Manu Batidão.

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)