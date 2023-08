Em sessão extraordinária ex-prefeito Davi Passos tem contas aprovadas na Câmara Municipal

Ao ter as contas apreciadas pela Câmara Municipal de Xinguara, o ex-prefeito José Davi Passos obteve um resultado pra lá de vitorioso tendo suas contas aprovadas referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007. A sessão foi realizada na noite de segunda, 14.

Essas contas são referentes ao primeiro mandato de Passos, que governou o município entre os anos de 2005 e 2012 – primeiro e segundo mandados consecutivos.

O ato de oficio de votação das contas do ex-prefeito foi apreciado pelos vereadores sequencialmente pelos Decretos Legislativos 15/2023, 16/2023 e 17/2023 sendo correspondentes as contas de governo dos exercícios financeiros dos anos 2005, 2006 e 2007 respectivamente.

Davi Passos disse que nunca praticou desviou de dinheiro público e que a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios em dado momento foi de perseguição política para tentar lhe prejudicar, considerando que a aprovação de suas contas pela Câmara Municipal é uma forma reparar uma injustiça.

O vice-presidente da CMX, Nelcino Lopes – Neném Mototáxi, parabenizou a gestão do ex-prefeito Davi Passos, tendo buscado se ater aos detalhes para emitir seu parecer e considerou que o ex-gestor foi injustiçado pelo posicionamento do TCMPA em outra oportunidade.

A vereadora Eliane, também fez elogios à atuação de Passos a frente do Poder Executivo, tendo relatado sua trajetória como profissional na área da saúde, testemunhando os avanços que o município teve nos dois mandatos do ex-prefeito Davi Passos.

O presidente do Legislativo Municipal, Adair Marinho, PDT, também fez referência a gestão do ex-prefeito, enfatizando seu trabalho que tanto fez por Xinguara.

As contas foram aprovadas por unanimidade, no caso de 2005, e nas demais, tendo o voto contrário do vereador Cleomar Cristani, e as ausências dos vereadores Raimundo Coelho Araújo e José Rosa. (fonte: Xinguara Ativa)