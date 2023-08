População de Xinguara é beneficiada com oferta de atendimentos em saúde no Hospital Regional da PA-279

O Hospital Regional da PA-279, localizado em Ourilândia do Norte, segue garantindo atendimentos em saúde para a população de 15 municípios da região de integração do Araguaia.

A unidade hospitalar foi entregue para a população em maio deste ano e os serviços estão sendo disponibilizados por etapas. Inicialmente foram oferecidas consultas ambulatoriais que abrangem as seguintes especialidades: Oftalmologia; Dermatologia; Gastroenterologia; Cirurgia geral; Ortopedia; Ginecologia; Pediatria; Fonoaudiologia; Obstetrícia; Bucomaxilofacial; Proctologia e Clínica Médica.

No mês de julho, o hospital já ampliou os atendimentos de internação nos 90 leitos clínicos e 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, pediátrica e adultos, e nos próximos dias, irá iniciar as cirurgias.

“O Hospital Regional da PA-279 simboliza mais um passo do governo estadual na descentralização do atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizando serviços de média e alta complexidade cada vez mais perto da população”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho.

Logo a nova unidade também estará disponibilizará atendimento ambulatorial e hospitalar nas especialidades de Oncologia, Cardiologia e Nefrologia, além do Serviço de Terapia Renal Substitutiva, a hemodiálise, com 10 máquinas para atender pacientes renais crônicos.

Como suporte a todos esses serviços, o HRPA-279 também tem um centro de apoio diagnóstico para a realização de exames laboratoriais, de imagem e outras técnicas, como raios-X, mamografia, tomografia, ressonância magnética, e ultrassonografia, entre outros.

Ao todo, o novo hospital possui 13 mil metros quadrados de área construída em quatro andares. Além de Ourilândia do Norte, o HRPA-279 atende a população que é encaminhada pelas Secretarias de Saúde de Conceição do Araguaia, Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.