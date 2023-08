Reunião de emergência deve traçar diretrizes para o combate a incêndios em Xinguara

Aconteceu na manhã de hoje, na prefeitura de Xinguara, uma reunião de emergência para tratar sobre o tema PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS que já é preocupante, e ganha contornos ainda mais inquietantes neste período de seca.

Representantes da secretaria de Meio Ambiente, gestão fazendária e procuradoria discutiram estratégias que culminarão em ações de conscientização e também punição por meio de multa para quem descumprir as medidas. O secretário de meio ambiente Clécio Witeck, ressaltou que as queimadas que estão ocorrendo são criminosas, os proprietários desses terrenos precisam ser localizados e punidos.

De acordo com Clécio, algumas medidas já estão sendo tomadas para dar uma resposta mais rápida a população, e combater esses focos de incêndio assim que identificados, mas para isso, a secretaria de meio ambiente precisa do apoio da comunidade. "Nós temos um carro pipa a disposição da população, e contamos com um número de disk denúncia no qual a pessoa não precisa se identificar, basta nos dizer onde é o foco de incêndio que a gente desloca nossas equipes para o local". Completou.

A advogada Cidilene Belmiro, em sua fala ratificou sobre a falta de empatia por parte de quem ateia fogo e pontuou que dessa reunião deve vir soluções que vão coibir de forma drástica essa prática criminosa no município.

Disk Denúncia Meio ambiente - 99258 5753