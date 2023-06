Confira a programação Pontão 2023

De 08 a 29 de julho, a Prefeitura de Xinguara apresenta: Pontão 2023.

Dia 08 - Tradicional Cavalgada do Distrito São José. Na praia, emoção em dobro:

A explosão do Piseiro, Wagner Diniz, e o sucesso funk,Two Dogs.

Dia 14 - Dois shows:

O sucesso e o talento da Banda JMI, e o show dela, que é bárbara...Barbara D’lux.

Dia 15 - O Mega show é surreal:

Cleber e Cauan.

Dia 21 - Mega show com a rainha:

Joelma

Dia 22 - O esqueminha e o mega show:

Max e Luan

Dia 28 - Mega show do rei do Piseiro:

Washington Brasileiro.

Dia 29 - O show é com eles:

Nicácio Oliveira, Edvan Viola, Karol Arraes e Leandro Kennedy

Line up com Dj Marlon, Dj Lucas silva e convidados.

Apoio: Fundação cultural do estado do Pará, Governo do Pará.