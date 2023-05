Estado reconstrói e amplia a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara

O novo prédio da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, no Sudeste paraense, foi entregue nesta quinta-feira (18), durante agenda de trabalho do governador Helder Barbalho na região. A obra - um investimento de 1.855.145,75 - foi executada com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que possibilitaram a total reconstrução, ampliação e instalação de equipamentos, para dar maior conforto aos servidores e à população que precisar dos serviços da Polícia Civil.

“Hoje, no dia do meu aniversário, estamos entregando vários investimentos para a população do Sudeste do Pará. E para fortalecer as ações de Polícia Judiciária no município, estamos entregando o novo prédio da Polícia Civil de Xinguara, que foi totalmente reconstruído para dar maior conforto aos servidores e à população atendida no espaço”, destacou o governador durante a entrega da Delegacia.

O novo prédio entregue pelo governo do EstadoFoto: David Alves / Ag.ParáA dona de casa Maria Helena de Souza, moradora de Xinguara há mais de 30 anos, disse que a entrega da nova unidade policial vai trazer mais segurança à região. “A entrega da nova Delegacia representa mais segurança, não somente para a população local, mas também dos municípios e comunidades próximas. Nós percebemos que com a chegada de novos policiais civis, se precisarmos sabemos onde procurar atendimento”, disse Maria Helena.

Cidadania - O novo espaço também conta com Posto de Identificação Civil, que possibilita o fortalecimento das ações de cidadania, com a emissão da carteira de identidade.

José Carlos Batista, morador do município de Rio Maria, a 25 km de Xinguara, aprovou a instalação do Posto de Identificação. “Como moro próximo, os investimentos em Xinguara também vão beneficiar a população de Rio Maria e outras regiões. Com o serviço de emissão de RG vamos conseguir ter acesso a benefícios sociais e à cidadania”, disse.

Delegado-geral Walter Resende: ambiente acolhedorFoto: David Alves / Ag.ParáA nova Delegacia tem salas para registro de ocorrências e alojamentos para o corpo funcional, composto por delegado, investigadores e demais servidores. “Estamos conseguindo avançar na implantação de novos espaços para nossos servidores e para toda a população. O novo complexo da Polícia Civil em Xinguara foi pensado para proporcionar um ambiente acolhedor, humanizado, climatizado e apto a receber todas as demandas por uma equipe qualificada, para registrar ocorrências e instaurar inquéritos, medidas cautelares e outros procedimentos. Com isso, vamos seguir em busca de uma sociedade segura e de paz", enfatizou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Efetivo da Polícia Civil em Xinguara, em frente à nova Delegacia