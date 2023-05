Xinguara inicia ação da carreta TerPaz Itinerante

Cerca de 2 mil atendimentos já foram realizados nos três dias de ações itinerantes do Programa Territórios pela Paz (TerPaz) nos municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no Sudeste do Pará. Na terça-feira (12) será a vez do município de Xinguara receber a carreta da saúde do TerPaz Itinerante. O programa leva diversos serviços à população do Sul e Sudeste do Pará, durante todo o mês de abril.

A ação é promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Dentre os serviços oferecidos estão atendimento odontológico, distribuição de kit escovação, aplicação de vacinas para Covid-19, Tríplice Viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e Influenza (contra gripe), testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), como sífilis, HIV e hepatites B e C, além de consulta oftalmológica.

Outro serviço oferecido é o cadastro para recebimento de cadeiras de rodas e inscrição para carteiras de passe-livre para quem tem direito. “O objetivo do TerPaz Itinerante é prevenir, é levar saúde de qualidade e aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Estado. São ações de extrema importância, levando em conta a necessidade que a população tem em se deslocar para a capital”, reforçou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.