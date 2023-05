Em comemoração aos 41 anos, prefeitura municipal promove grande evento

Tierry, Banda Morada, Manu Batidão São as atrações nacionais que vão garantir a festa de comemoração aos 41 anos de Xinguara. A programação que vai acontecer de 11 a 14 maio também terá a apresentação de artistas locais Nicácio Oliveira, Edvan Viola, Karol Arraes e Dj Marlon.

E para festa ser completa, também haverá atrações como o Miss Xinguara, moto show, apresentações culturais, corte do bolo e muito mais. A população aguarda com grande expectativa a festividade que será ao ar livre, na Praça Vitória Régia.

Na celebração desses 41 anos, Xinguara está impulsionada com grandes obras em todas as áreas. O município está no processo de aquisição de uma usina de asfalto, tem avançado em saneamento básico, dando celeridade aos trabalhos da BRK que recentemente inaugurou sistema de abastecimento de água no setor Frei Henri e a obra de construção da feira coberta será inaugurada em breve.