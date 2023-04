Município de Xinguara dá início a importantes obras de pavimentação

Na manhã desta segunda feira(24), o prefeito de Xinguara Dr. Moacir, acompanhado do vice-prefeito Vilmones Silva, do secretário de Obras Olair Reis e dos vereadores Adair Marinho, Neném Moto Taxi, Dito do Cinema, Iraci da Saúde, Cicão e Raimundo Moto táxi deram início às obras de pavimentação em bloqueteamento de quatro importantes ruas de Xinguara.



As ruas Raul Bopp, rua Cruz de Sousa, rua Borga Gato e o trecho da rua dos Pioneiros entre a Antônio pedroso e Raul Bopp receberão pavimentação em bloquetes, oferecendo mais dignidade e qualidade de vida aos moradores de Xinguara.



"Após 40 anos de emancipação do município de Xinguara, estamos iniciando essas obras em bloqueteamento destas quatro importantes ruas, onde irá melhorar o tráfego de veículos e também trazer mais dignidade aos moradores destas ruas. Quero também dizer a população de Xinguara que daqui seis meses nossa cidade será outra, com obras nos quatro cantos da cidade". Disse o prefeito de Xinguara Dr. Moacir.