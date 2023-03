Prefeitura de Xinguara inaugura 1ª Unidade Escolar de Tempo Integral do município

Nesta segunda-feira, 13, a prefeitura de Xinguara inaugurou a creche Lorenzo Menezes de Freitas, no setor Selectas. A unidade, concluída no prazo recorde de oitenta dias, tem 600 m² de área construída no padrão do Ministério da Educação, MEC, e vai funcionar em tempo integral.

Para o secretário de Educação, Genival Fernandes, é uma celebração dupla. “Hoje estamos inaugurando mais essa creche e um novo sistema de funcionamento que lutamos tanto para implantar no município, que é a modalidade de tempo integral. É um momento de alegria e gratidão”, falou.

O espaço, com acesso e mobília adequados, tem capacidade para 130 crianças de um e dois anos. Quarenta servidores, professores, coordenadores, psicopedagogos, auxiliares, vão atuar na unidade.

“Nossa equipe é capacitada e está pronta para receber os alunos e toda a comunidade. É um desafio, mas vamos nos doar para atender da melhor forma possível toda a população do setor”, destacou a diretora da creche, Evany de Sousa.

“Tudo lindo, pensado para nossos filhos. Agora vou trabalhar tranquila porque sei que meu bebê será bem assistido e ainda vai se desenvolver, brincar. É a realização de um sonho para nós, moradores do setor selectas”, contou Taynara da Conceição.

A obra foi executada com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e recebeu o nome de Lorenzo Menezes de Freitas em memória ao jovem aluno da rede municipal de ensino, filho da professora Neli Menezes, que foi vítima de acidente de trânsito em 2022.

“É um novo tempo na Educação de Xinguara, esta é a primeira Unidade de Ensino de Tempo Integral do município e a primeira exclusiva para essa faixa etária que requer tantos cuidados. É uma felicidade saber que vamos colaborar com a rotina de tantos pais dessa região da cidade que, agora, vão poder ir para o trabalho sossegados porque seus pequenos estarão sendo cuidados por uma equipe preparada”, acrescentou o prefeito de Xinguara, Dr. Moacir Faria.

As atividades da creche Lorenzo Menenzes de Freitas começam na próxima segunda-feira, 20.