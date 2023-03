Defesa Civil faz mapeamento dos dados caudados pelas fortes chuvas em Xinguara

As fortes chuvas na região tem causado danos que tem deixado em alerta a Defesa Civil para atender diretamente as realidades da população.

Com os danos causados aos moradores de Xinguara, a Defesa Civil municipal tem atuado em parceria com a Defesa Civil do Estado, visando realizar todos os esforços que tragam solução para os problemas causados pelas chuvas.

Uma equipe da Defesa Civil do Estado veio para visitar os pontos críticos e preparar todos os procedimentos, mediante um mapeamento da situação e elaboração de relatório técnico que assegurem as ações do governo do estado.

“Nós viemos verificar a situação para constatar e com isso fazer um relatório para ser analisado e com isso as pessoas diretamente atingidas possam ser contempladas com auxílios financeiros para minimizar os danos que tiveram”, disse Eider Santos - Representante da Defesa Civil Estadual.

“Com as informações da população nos repassou, fomos in loco visitar cada realidade, o que levou o município a decretar estado de emergência, tomando todas as providencias para que possamos solicitar recursos e assim atender àqueles que foram afetadas e tiveram danos por conta das fortes chuvas”, informou Gilmar Pires (Coordenador da Defesa Civil Municipal).