Saúde de Xinguara recebe Nova Ambulância do SAMU e Picape para a CAF

Nesta quinta-feira, 12, o prefeito de Xinguara, Dr. Moacir Faria, entregou à Saúde do município dois veículos novos, uma ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e uma picape para a Central de Abastecimento Farmacêutico, CAF.

A ambulância é uma conquista da Saúde Municipal com o Ministério da Saúde e faz parte de uma ação do órgão federal que tem o objetivo de renovar a frota do SAMU para agilizar e modernizar o resgate pré-hospitalar.

“A nova unidade possui todos os equipamentos necessários para oferecer atendimento, com rapidez, à população de Xinguara”, destacou o secretário municipal de Saúde, Fabricio Moura.

A Unidade fica no pronto atendimento do SAMU que funciona 24 horas e deve ser acionada pelo 192.

Já a picape foi adquirida através de uma parceria com o Ministério Público do Estado e deve agilizar o transporte de medicamentos, o abastecimento da Farmácia Municipal e das Unidades de Atendimento da cidade e dos distritos.

“A renovação da frota é de extrema importância para ampliar o atendimento aos xinguarenses e oferecer assistência de qualidade, com agilidade e equipamentos modernos. Seguimos tratando a Saúde do município com responsabilidade e comprometimento”, ressaltou Dr. Moacir, prefeito de Xinguara.