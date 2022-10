Mais de trinta empreendedores são contemplados com cartas de crédito do FUNDOSOL

Nesta etapa, cada carta foi de até R$ 2 mil e poderá ser quitada em até 12 meses, com as menores taxas de juros do mercado. Para os produtores que solicitam mais de uma vez, o valor pode chegar a R$ 5 mil, de acordo com a capacidade de pagamento.

Desde a criação, em 2010, o programa de Economia Solidária já disponibilizou mais de 1 milhão e meio de reais, destes, R$ 495 mil em 2022.

Diferentes áreas de serviços e produtos são atendidas, depois de uma coleta de dados e aprovação, pela equipe da SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do município. Esta linha de crédito é para pessoas físicas e faz grande diferença nas produções de pequeno porte como a do horticultor Lourival Mesquita. “Vou comprar uma bomba e adubo. É com este recurso que vou cumprir com as entregas para meus clientes e aumentar o cultivo da minha horta”, disse.

O incentivo vai além do fomento da economia local, no caso da Valmira Silva, produtora de sabão caseiro, o crédito vai reafirmar o negocio que mudou a vida dela no enfrentamento à depressão. “Vou conseguir mais insumos e fazer meu sabão chegar mais longe, ainda”, falou.

Em breve, a prefeitura vai contribuir, também, nas vendas com a Feira Itinerante. “Através do recurso do Fundo adquirimos 25 barracas que serão instaladas em alguns bairros durante a semana. Cada dia, em um bairro selecionado, a secretaria vai montar e desmontar, as pessoas só vão ter o trabalho de expor seus produtos e receber a população que comparecer para consumir”, contou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Rural, Fábio Queiroz.

A expectativa é de que no próximo ano o valor de investimento seja dobrado, como conta Dr. Moacir. “O dinheiro do Fundosol é da prefeitura, o banco é responsável pelas operações, para o próximo ano, pretendemos dobrar o valor disponibilizado, porque é um investimento que incentiva esses empreendedores e acaba voltando para a economia do nosso município”, acrescentou o prefeito.

De acordo com a SEDUR, ainda será realizada mais uma etapa do programa antes do fim do ano.