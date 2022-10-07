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Escola tecnológica de Xinguara EETA informa que ainda há vagas em cursos ofertadas

Até o dia 11 de outubro a instituição estará fazendo matriculas dos cursos ofertados

07/10/2022 11h28 Atualizada há 6 dias
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Por: Gesiel Teixeira Fonte: Jornal Folha Ativa
Escola tecnológica de Xinguara EETA informa que ainda há vagas em cursos ofertadas

A ESCOLA TECNOLÓGICA DE XINGUARA VEM INFORMAR A TODA POPULAÇÃO DE XINGUARA E REGIÃO QUE AINDA HÁ VAGAS NOS CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS EM PARCERIA COM O IFPA – INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ!

Atenção Xinguara e região! Até dia 11 de outubro!!

OS CURSOS PRESENCIAIS SÃO:

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

TÉCNICO EM SANEAMENTO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Em formato de educação à distância – EAD (qualquer pessoa pode cursar de sua própria casa em qualquer cidade, através de uma plataforma virtual)

TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR

TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CURSOS 100% GRATUITOS E COM A QUALIDADE DO IFPA QUE DISPENSA APRESENTAÇÕES!

PROFESSORES QUALIFICADOS,

METODOLOGIA ADEQUADA AO ALUNO TRABALHADOR!

 

ATÉ DIA 11 DE OUTUBRO!!

 

ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA - 08 AS 21 HORAS DE (EETEPA RODOVIA BR 155 EM FRENTE AO CONDOMINIO NOVA SUÍÇA)

Mude de vida, dê um “UPGRADE” na sua qualificação profissional.

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