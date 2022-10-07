Escola tecnológica de Xinguara EETA informa que ainda há vagas em cursos ofertadas

Poucas nuvens
Xinguara - PA
A ESCOLA TECNOLÓGICA DE XINGUARA VEM INFORMAR A TODA POPULAÇÃO DE XINGUARA E REGIÃO QUE AINDA HÁ VAGAS NOS CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS EM PARCERIA COM O IFPA – INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ!
Atenção Xinguara e região! Até dia 11 de outubro!!
OS CURSOS PRESENCIAIS SÃO:
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
TÉCNICO EM SANEAMENTO
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Em formato de educação à distância – EAD (qualquer pessoa pode cursar de sua própria casa em qualquer cidade, através de uma plataforma virtual)
TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR
TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CURSOS 100% GRATUITOS E COM A QUALIDADE DO IFPA QUE DISPENSA APRESENTAÇÕES!
PROFESSORES QUALIFICADOS,
METODOLOGIA ADEQUADA AO ALUNO TRABALHADOR!
ATÉ DIA 11 DE OUTUBRO!!
ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA - 08 AS 21 HORAS DE (EETEPA RODOVIA BR 155 EM FRENTE AO CONDOMINIO NOVA SUÍÇA)
Mude de vida, dê um “UPGRADE” na sua qualificação profissional.
Mín. 20° Máx. 37°
Mín. 21° Máx. 38°Sol com algumas nuvens
Mín. 21° Máx. 36°Sol, pancadas de chuva e trovoadas.