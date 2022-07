Homem é preso após abastecer automóvel e sair sem pagar

Os preços dos combustíveis estão em oscilação no Brasil. Um dia está nas alturas, outro dia tem uma baixa e mesmo assim os condutores enfrentam dificuldades para continuar mantendo um automóvel rodando.

Um homem foi preso após abastecer um automóvel e fugir no veículo do posto de combustíveis sem pagar pela gasolina adquirida. O valor do abastecimento e a identidade do motorista não foram revelados. O caso ocorreu na última sexta-feira (22) em um posto de combustíveis na cidade de Xinguara, sul do Pará.

A Polícia Militar informou que o motorista foi abordado em um automóvel modelo Prisma, cor prata, com um dos pneus furados e em alta velocidade.

Durante a abordagem a guarnição policial constatou que o veículo de passeio constava um mandado de busca e apreensão. Na companhia do motorista estavam duas pessoas, que também foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.

Além de ressarcir o posto de combustíveis pelo abastecimento, o homem ainda responderá a outras sanções legais impostas pela autoridade competente. (Sandra Regina)