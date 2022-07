Três shows movimentam o segundo fim de semana da temporada Pontão 2022

O segundo fim de semana da temporada de veraneio do Pontão começou na sexta-feira, 15, com o show da banda JMI, do distrito São José. Na mesma noite, a irreverente Cleo Andrade trouxe sucessos do momento com uma performance de dança, com os bailarinos, que envolveu a plateia.

No sábado, 16, o público compareceu, em peso, para assistir ao show do jovem Guilherme Alexandre, o Biu do Piseiro. O cantor, de Campina Grande, PB, viralizou com a inovação do forró, mais eletrônico, e com o funk com batida do sertão. À beira do rio Araguaia ele mostrou porque traz o ritmo no nome, envolvendo a multidão que lotou o porto. A festa durou até tarde da madrugada, passava das quatro horas quando a apresentação terminou.

A programação da temporada Pontão 2022 continua na próxima sexta-feira, 22, com o show de Manu Batidão e Mariana Fagundes no sábado, 23.

Os shows seguem à beira rio já que não há espaço de areia descoberta, suficiente, para comportar palco, público e comerciantes.

A prefeitura de Xinguara continua com a estrutura e os serviços essenciais na ilha até o dia 31 de julho, quando termina, oficialmente, a programação da temporada. No local, próximo à área de camping, funciona, 24 horas, postos de Saúde, Bombeiros, Polícia Militar, Meio Ambiente, Cooperlimpa, Esporte. Foi instalada energia elétrica no local, para uso dos serviços e dos turistas, e a coleta de lixo e resíduos é feita com frequência.