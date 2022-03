Força-tarefa é montada para conclusão da escola Tecnológica de Xinguara

Enfim, entrega na próxima sexta-feira, 25, da Escola de Ensino Tecnológico do Pará – EETEPA, em Xinguara, com cursos de formação profissional e profissionalizante, onde serão ofertadas mais de 2 mil vagas. Edital será publicado nos próximos dias.

Ao longo de mais de dez anos, quando em 2009 a obra teve início, sendo agora concluída para ser entregue à população e atender às expectativas visando a formação de jovens não apenas de Xinguara, mas também da região.

O empenho do governo do estado em concluir essa obra, levou a intensificação com uma força tarefa, contando com apoio da prefeitura de Xinguara, trazendo mais esse benefício e todo empenho.

Com as ações focadas em assegurar a conclusão dessa obra, os investimentos passaram a ser prioritários, dando então prosseguimento com a articulação dos órgãos diretamente responsáveis pela obra.

A prefeitura de Xinguara se juntou ao governo do estado contribuindo com equipamentos e pessoal, dada a importância da obra e do grande benefício que o município passa a ser contemplado a partir da inauguração.

O engajamento na obra tornou-se um empenho redobrado, com uma ampla participação de profissionais que intensificaram os trabalhos.

“A falta de material teria atrasado as obras, que por conta da demora de entrega pelos fornecedores, somente agora veio a exigir a ampla intensificação dos trabalhos para não se estender por mais dias a sua conclusão”, disse o prefeito Dr. Moacir.