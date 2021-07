Xinguara anuncia retorno às aulas presenciais a partir de agosto

Após um longo período com os alunos distantes das escolas, em razão da pandemia do novo coronavírus, o município de Xinguara, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, irá retomar às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino.

A decisão do retorno, baseou-se no fato do município estar em risco moderado e que os números de casos ativos e óbitos têm apresentado queda nas últimas semanas.

O secretário de Educação, Genival Fernandes, destacou que a SEMEC tem trabalhado para a realização de um retorno seguro, em formato híbrido, seguindo todas as recomendações de saúde, para evitar a proliferação do vírus e garantir a educação e alimentação de qualidade para os mais de 9 mil alunos da rede pública municipal.

“Estamos fazendo um grande trabalho nas escolas, nossos professores estão sendo vacinados, adquirimos equipamentos de proteção individual, as unidades estão com infraestrutura adequada e com dispensário de álcool em gel. Estamos realizando esse trabalho com muita cautela e responsabilidade. A recomendação dos órgãos de controle sanitário é a de realizar a volta às aulas com a segurança e o controle que estamos organizando”, afirmou o Secretário.

De acordo com Genival, entre os principais cuidados estão o distanciamento social, uso de máscaras por crianças e profissionais, aferição de temperatura na entrada, interdição de bebedouros coletivos, além de horários escalonados para intervalo. A recomendação é que cada criança leve uma garrafinha de água, que poderá ser abastecida na escola.

A ocupação máxima será de 50% da capacidade, o que varia conforme o tamanho da unidade. Por isso, cada escola e Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) tem um comitê interno encarregado de colocar as normas em prática. E para garantir os limites dentro das salas de aula, os estudantes serão divididos em grupos.

Os equipamentos e produtos de limpeza como totens e frascos de álcool em gel, face shields, máscaras, já foram adquiridos pela Secretaria da Educação e distribuídos às unidades.

O secretário concluiu apresentando as dez palavras-chave da nova rotina nas escolas:

1. Acolhimento

2. Uso de máscara

3. Uso de álcool gel

4. Distanciamento

5. Organização dos espaços, limpeza e distanciamento

6. Transporte escolar com monitoramento, limpeza e distanciamento

7. Comitê local de monitoramento

8. Termo de consentimento

9. Kits individuais

10. Ensino híbrido