Xinguara libera praias e acampamentos para veranistas no Rio Araguaia

Xinguara é o primeiro município da região sul do Pará a liberar a presença de veranistas e a instalação de acampamentos nas praias e ilhas do Rio Araguaia, conforme o Decreto nº 471/2021, publicado na segunda-feira, 21. O documento enfatiza a mudança, ocorrida no dia 17 de junho, de bandeiramento da covid-19 nas regiões de Carajás e Araguaia, passando da coloração laranja (risco médio) para amarela (risco intermediário).

O Decreto, que dispõe sobre o veraneio na Praia do Pontão, localizada a 115 km da sede do Município, enfatiza, além da mudança de bandeiramento, as demandas do comércio de Xinguara e da Vila São José no período turístico do veraneio. O texto prevê permissão para instalação de acampamentos às margens do Rio Araguaia por toda a extensão do território do município, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento social.

A medida estabelece ainda a liberação do uso de condomínios, chalés e residências privadas para os banhistas durante a temporada de veraneio, vedada a realização de festas e quaisquer eventos que possam causar aglomerações. O Decreto já está em vigor e poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica no município.

Conforme estabelece o texto, ficam proibidas a realização de shows e outros eventos, a instalação de barracas, bares e restaurantes na Praia do Pontão, e nas demais áreas formadas pelos bancos de areia à direita da margem do Rio Araguaia; além de vetada a permanência de vendedores ambulantes no local após as 19h.

A Praia do Pontão é um arquipélago situado entre a região sul do Pará e o Estado do Tocantins. O local reúne em torno de 20 ilhas que durante o veraneio atraem turistas locais e de diversas outras regiões do país.

Xinguara registra 5.288 casos confirmados de covid-19; 5.174 recuperados, além de 81 óbitos em consequência do vírus, conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta (23), pela Secretaria Municipal de Saúde. (Fonte: Delmiro Silva)