Vereador Evaldo do Frigorifico vem se destacando em suas ações no município de Xinguara

O vereador de Xinguara, Evaldo do Frigorifico (PTB) eleito em seu primeiro mandato com 359 votos, vem se destacando e recebendo elogios da população pelo seu desempenho como legislador no município. Evaldo que diariamente visita as unidades de saúde do município, também é comum velo pelo hospital municipal ajudando pacientes com Covid-19.

Além de ser parceiro da secretaria de obras do município, Evaldo fez um projeto de linha de bueiro para a praça do setor Pagnocey, onde a obra vai ajudar no escoamento da água daquele bairro, além de construção de um alambrado na lateral da praça. O vereador que é um defensor do bairro disse que é apenas a primeira obra de muita que pretende ajudar a realizar no bairro.

Sempre querendo ajudar na saúde pública do município, o vereador através de doações, conseguiu 100 cadeiras na qual foi encaminhada para o covidário montado no hospital municipal de Xinguara.

“Hoje fazemos um trabalho voltado a ajudar a população mais carente de Xinguara. Seja com projetos na câmara municipal, ou até mesmo buscando parceiras através de doações que possam ajudar na gestão pública do município. Quero aqui agradecer o prefeito municipal de Xinguara Dr. Moacir, juntamente com nossa primeira dama Nely Faria, o secretário de obras Olair reis pelas parcerias que estamos fazendo, e dizer a população que estamos a disposição para melhor servir”. Conclui Evaldo. (Jornal Folha Ativa)