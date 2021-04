Xinguara começa os avanços com 100 dias de governo de Dr. Moacir

Nos primeiros cem dias de administração de Dr. Moacir o prefeito de Xinguara já organizou sua equipe de trabalho. Com isso os trabalhos já começam a aparecer em todos os seguimentos.

SAÚDE

O maior desafio com a pandemia da Covid-19, a prefeitura não está medindo esforços e nem custos para melhor atender a população. Além de todos os atendimentos de rotina a prefeitura conseguiu ampliar o corpo técnico com médicos e especialistas como ginecologistas, psicólogos, geriatria, cardiologistas. Foi ampliada a capacidade de exames e laboratórios em geral. E para o tratamento da Covid-19 foi feita uma ampla estrutura para melhor atender a população com o protocolo de tratamento referência nas maiores cidades do pais.

EDUCAÇÃO

Foram assinadas recentemente duas ordens de serviço para construção de duas creches, uma no distrito de Rio Vermelho e outra no bairro Mariazinha. Também deu se início na construção da quadra de esporte da escola Betel, no bairro Marajoara II. Reforma das escolas Jair Ribeiro, Jader Barbalho e escola Cinderela.

Inauguração e implantação do sistema municipal de Educação, onde será feita toda regulação de atividades escolares. O ano letivo se iniciou com a capacitação de toda a equipe de educadores para esse novo formato de educação através de plataformas online.

OBRAS

A secretaria de obras vem se empenhando em toda a cidade e também na zona rural. Já foi organizado o novo espaço do pátio onde fica as maquinas, com limpeza e retirada de sucatas de veículos que já não eram utilizados. Foram recuperas maquinas como patrol, retroescavadeiras, carregadeiras e caminhões para manutenção de estradas. Foram feitas limpezas de canais e córregos para evitar alagamentos em algumas regiões. Foram criadas três equipes nos distritos para atender de forma rápida e eficiente as emergências nas estradas e vicinais, permitindo a trafegabilidade no período chuvoso.

Na cidade a secretaria está em operação emergencial nas ruas, fazendo a operação tapa-buracos para facilitar o transito, evitando transtornos e acidentes.

ASSISTENCIA SOCIAL

Na assistência Social, além de manter todas as atividades como: CRAS, CREAS, MARIA DO PARÁ, CASA LAR, NUCLEO ARAGUAIA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, as entregas de cestas básicas e quites natalidades. A prefeitura avançou ainda mais com as novas instalações da casa LAR DOS IDOSOS. Recebeu dois novos veículos doados pelo Ministério Público do trabalho.

A implantação do CINE hoje é realidade em Xinguara. Ajudando os jovens de nosso município a ingressar no mercado de trabalho.

MEIO AMBIENTE

A prefeitura está com a campanha “Xinguara Limpa” fazendo uma limpeza geral na cidade, combatendo e prevenindo diversas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.

Revitalização e arborização de todas as ruas da cidade. Foi ampliado o viveiro municipal, que agora também cultiva plantas medicinais. A implantação do novo aterro sanitário controlado, que traz um novo conceito no tratamento de resíduos sólidos.

ADMINISTRAÇÃO

Na administração está sendo preparado o novo centro administrativo, onde se reunirá todos os serviços, e acessibilidade para todos. Está sendo criada também a “NOVA CASA DO CIDADÃO”, onde todos terão mais facilidade em retirada de documentos pessoais, serviços de tributação, tudo em um só lugar.

Foi preparado um novo espaço de uma moderna garagem com oficina própria para manutenção dos veículos da prefeitura, assim trazendo mais agilidade, economia e mais responsabilidade com o dinheiro público.

“Gostaria de agradecer a todos, apesar de todas as dificuldades, com todos nossos trabalhadores, desde os secretários aos faxineiros, o médico, o enfermeiro, assessores jurídicos que tem nos ajudado para que possamos desenvolver uma grande administração. Podemos ter a certeza que passando essa pandemia teremos melhores condições em atender a toda nossa população. ” Finalizou o prefeito Dr. Moacir. (fonte: ASCOM)