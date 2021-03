PRF apreende armas e mais de 10 mil munições ilegais no Pará

Um homem, acusado de comércio ilegal de arma de fogo e munições, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última terça-feira (23), no município de Santarém, região Oeste do Pará. O flagrante ocorreu na rodovia BR-163, km 996, por volta das 16h, quando uma equipe da PRF abordou o caminhão que ele dirigia.

No momento da abordagem o condutor se mostrou nervoso e contraditório com as informações que repassava a polícia. Ao iniciar a fiscalização no interior do baú, um fundo falso foi descoberto. Em caixas de papelão, um total de 10.915 munições de armas de fogo nos diversos calibres e sete mil unidades de espoletas foram encontrados.

Com ajuda de cães farejadores, a ação contou com o apoio do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar do Pará (PMPA). O motorista do veículo, junto ao material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.