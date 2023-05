Operação tira o Pará da lista de maiores áreas desmatadas

A "Operação Curupira", deflagrada pelo governo do Estado, por meio de um conjunto de secretarias e órgãos estaduais, completa 100 dias de atuação no enfrentamento a crimes ambientais. As ações integradas apreenderam mais de 680 mil metros cúbicos de madeira, 90 maquinários, e efetuaram 15 prisões em áreas previamente mapeadas. Cerca de 30 garimpos foram abordados.

À frente dos trabalhos estão equipes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em ações com os demais órgãos de segurança, em uma força-tarefa desencadeada a partir do decreto governamental que visa fortalecer a presença do Estado em regiões identificadas como áreas críticas de degradação ambiental.

Um dos principais objetivos da Operação era retirar o Pará do ranking dos estados que contribuem com o desmatamento na região amazônica, O trabalho ostensivo vem alcançando o seu intuito, destaca o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

???? A ação aconteceu também em São Félix do Xingu, no sul do Pará | Ascom Segup

“O Pará hoje saiu desse ranking. Conquista essa que temos alcançado nesses últimos meses seguidos, apresentando redução no desmatamento, e com isso atingimos o nosso objetivo. São mais de 680 mil metros cúbicos de madeira já apreendidas durante a operação, mais de 90 conjuntos de maquinários apreendidos que estavam sendo utilizados ilegalmente nessas áreas, 30 garimpos já embargados, e ainda em torno de aproximadamente 30 armas apreendidas. Por tanto os resultados da operação demonstram não só a efetividade nas apreensões, mas também a redução no desmatamento que tem sido detectado e atestado pelos órgãos que acompanham as áreas na Amazônia, de modo geral, no Brasil e no mundo”, pontuou o titular da Segup.

Mapeamento - As áreas de atuação foram previamente analisadas, com apoio dos órgãos de inteligência, somado ao mapeamento e análise de territórios devastados. Técnicos especializados da Semas indicaram os principais pontos de atuação da operação, que atua por meio de três bases fixas instaladas nos municípios de São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, no sudoeste estadual.

“A Curupira” iniciou com sua primeira base fixa instalada em São Félix do Xingu, completando 100 dias. Hoje nós estamos atuando com o total de três bases simultâneas, além da base de São Félix, contamos também com a base de Uruará e de Novo Progresso, às proximidades de Castelo dos Sonhos na região da BR-163. Essas bases atuam de forma permanente, com efetivo integrado onde atuam, não só, os órgãos de segurança, mas obviamente, os órgãos de fiscalização ambiental, através da Semas. Com todo esses esforços e ostensividade presente nesses municípios estamos conseguindo apresentar resultados bastante positivos e alcançando os objetivos previamente articulados para que a operação alcançasse o sucesso necessário, e assim, retirar o Pará do rol dos estados que mais desmatam no Brasil”, reforçou Ualame Machado.

Produtividade

Desde o início da Operação já foram realizadas 63 fiscalizações, integradas, durante mais de três meses de atuação. No total foram apreendidos 682.181 metros cúbicos de madeira, 29 armas de fogo e 220 munições. O total de áreas embargadas foi de 86.808 hectares. Foram fiscalizados ainda 30 garimpos, apreendidos, 82 conjuntos de maquinários, 60 conjuntos de tratores/carregadeiras/escavadeiras, além de 5 caminhões. Foram inutilizados também 90 maquinários.

???? Cerca de 30 garimpos ilegais foram abordados com as ações da operação | Ascom Segup

Cerca de 18.600 mil litros de combustível também foram apreendidos, além das equipes totalizarem outras 20 apreensões de materiais, entre eles, motores bomba, tambores de combustível e equipamentos utilizados nos garimpos. Também foram feitas 13 prisões em flagrante e emitidas 7 intimações. Foram lavrados 14 termos de embargo, 18 termos de apreensão, 18 termos de depósito, 54 autos de infração e 10 de validação ambiental.

Bases fixas

Para garantir a presença contínua nas ações de curto, médio e longo prazo, a Operação “Curupira” inicialmente se instalou em São Félix do Xingu, na região Sudeste, com a primeira base fixa, seguida pelas unidades de Uruará e Novo Progresso, ambas no Oeste. Juntas, as bases consolidam a presença do Estado nessas regiões.

Mais de 150 agentes de segurança pública e demais servidores estaduais, das áreas ambiental e de fiscalização, atuam nas bases fixas. A operação conta ainda com duas novas aeronaves, exclusivas, para atuação nas ações que seguem em andamento.

Participam da "Operação Curupira" as Polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiros Militar, e secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Administração Penitenciária (Seap). O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Segup, é responsável pelo apoio aéreo nas ações.