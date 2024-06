Consumidores de Xinguara sentem baixa na Tarifa de Iluminação Pública

1

Política - Há 7 dias Canaã é o município do Pará que mais ganhou eleitores nos últimos 4 anos Eleitorado em Canaã cresceu 68,59% em 4 anos. São João do Araguaia é o segundo colocado com crescimento de 42,11%. Sul e sudeste do Pará tem 5 cidades entre as 10 que mais cresceram. Confira ranking completo