BANNACH: Adão Saccarelli é definido como vice na chapa de Válber Milhomem na disputa ao executivo

Na noite desta sexta-feira (10) no município de Bannach aconteceu uma importante decisão relacionada a eleição deste ano. Após muitas negociações foi definido o nome do vereador Adão da Saccarelli (UB) como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Ex-prefeito Válber Milhomem (UB).

A decisão veio após uma extensa discussão em torno de quem seria o parceiro de Válber como vice-prefeito. Inicialmente vários nomes chegaram a ser cogitados para a vaga, dentre eles, os empresários Aderlanio, Joel da Pista Branca e Anderson Canário, mas ao final, o grupo que é formado pelos partidos União Brasil, PSB e PSD chegou ao consenso de que Adão da Saccarelli era a melhor opção, tendo em vista que ele tem melhor avaliação política no município e bom relacionamento internamente no grupo.





Adão Rodrigues Amarinho ‘Adão da Saccarelli’ tem 54 anos e está exercendo consecutivamente o segundo mandato de vereador em Bannach, ele é um incentivador do esporte local e mantém vida social ativa junto a todas as classes do município. Adão também exerce grande influência junto aos produtores rurais de Bannach. “Não tenho dúvida que o Válber é a melhor opção para Bannach, ele está bem preparado e Bannach tá precisando de um choque de gestão; sempre estive ao lado do Válber e agora ele poder contar mais ainda com a minha participação em mais esse desafio”, disse Adão.

Para Válber, a escolha do nome de Adão foi o resultado de muitas conversas com os membros do grupo, “Nosso time é feito de pessoas boas, por isso não foi fácil, mas o nome do Adão foi o que mais teve consenso. Agora é ir para a luta, levar nosso apelo para formação de uma ampla união com a população, em busca do que é melhor para o nosso município”, explicou Válber.