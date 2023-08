Trecho da BR 155 entre Marabá e Eldorado do Carajás inicia recuperação

Em um importante marco para os moradores do sul do Pará, a recuperação da BR 155 entre Marabá e Eldorado do Carajás terá início amanhã. As máquinas já estarão em ação no trecho, seguindo o exemplo do sucesso obtido na mesma rodovia, entre Eldorado dos Carajás e o conhecido Posto 70, que foi completamente reconstruído em tempo recorde, reduzindo o tempo de viagem de 4 horas para menos de uma hora.

Essa iniciativa representa um notável avanço nas estradas federais que, por muito tempo, foram negligenciadas pelo governo federal. A parceria entre o governador Hélder Barbalho e o presidente Lula tem se mostrado crucial para a transformação das condições das rodovias federais no estado.

Com essas intervenções, a população local poderá contar com uma infraestrutura viária mais segura e eficiente, impulsionando o desenvolvimento regional e facilitando o acesso a importantes pontos da região. A expectativa é que a revitalização dessas rodovias contribua significativamente para a economia local e melhore a qualidade de vida dos cidadãos do sul do Pará.

Esse esforço conjunto das autoridades governamentais reforça o compromisso em investir na infraestrutura viária do estado, refletindo positivamente no cotidiano das pessoas que dependem dessas estradas para suas atividades diárias, comércio e transporte de mercadorias.