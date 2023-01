PC prende dupla em flagrante por estelionato previdenciário e associação criminosa, em Água Azul do Norte

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, na última terça-feira (10), duas mulheres pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa. As prisões ocorreram no município de Água Azul do Norte.

De acordo com as investigações, as suspeitas portavam diversos documentos falsificados e cartões alusivos a contas bancárias para recebimento de benefício previdenciário em nomes de pessoas diversas.

A apuração policial indicou ainda que filho de uma das suspeitas também está envolvido na prática dos crimes, mas o mesmo empreendeu fuga do local antes da chegada da equipe policial.

Após o flagrante, as suspeitas foram encaminhadas à unidade policial para os procedimentos de praxe e se encontram à disposição da Justiça. As investigações continuam a fim de localizar o suspeito foragido.