Famílias recebem atendimentos especiais sob os cuidados da Assistência Social de Água Azul do Norte

De janeiro a abril de 2021 a primeira dama e secretária de Assistência Social Idailde tem trabalhado juntamente com toda sua equipe, prestando um atendimento especial aos usuários do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

Como serviço de natureza assistencial, a gestão de Idaílde tem demonstrado sua atenção às pessoas em situações de vulnerabilidade social, buscando suprir as demandas que são recorrentes no município.

A dedicação para atender a população tem gerado satisfação tanto para os usuários como também para a equipe que tem procurado se superar na execução de atividades visando a implementação de políticas públicas.

A exemplo dos trabalhos da Secretaria de Assistência Social de Água Azul, estão os atendimentos nesses quatros meses de gestão, a entrega de mais de 400 cestas básicas, a partir da constatação da real necessidade pela equipe do CRAS, quem também inovou com a cesta verde, sendo mais de 200 unidades entregues, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Outra importante ação foi o cadastramento de mais de 300 famílias no Programa Bolsa Família, que já contemplou mais de 200 cartões entregues este ano.

Sabendo que o poder público é responsável pela viabilização de documentação, o Departamento de Promoção Social e Cidadania, órgão da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de mais de 200 Carteira de Identidade, 122 Carteira de Trabalho e 66 de Alistamento Militar.

Para a secretária Idailde, esta é uma oportunidade de trabalhar por quem mais precisa no município de Água Azul, proporcionando felicidade às pessoas e garantindo o direito ao mínimo necessário visando a dignidade humana.

“Sou grata a Deus pela oportunidade de fazer do nosso trabalho um instrumento de melhorias a quem mais precisa. Faremos o que for preciso para mudar a realidade de vida de muita gente que vive a esperança de ser bem servido pelo poder público”, disse.

De acordo com a secretária, o prefeito Vandin tem dado total apoio para que as ações sejam de fato executadas e alcance o objetivo da sua gestão que é fazer o melhor possível em prol da população.