Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 115 milhões

A Mega-Sena 2533 vai sortear nesta quarta-feira (26) um prêmio acumulado estimado em R$ 115 milhões. O sorteio de hoje vai ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até às 19h e o valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. A principal loteria da Caixa Econômica Federal não tem vencedor do prêmio principal há sete concursos, quando pagou R$ 317,8 milhões a duas apostas - uma simples e a outra um bolão com seis cotas.

Para tentar a sorte e cravar as seis dezenas para ficar com o prêmio, vale buscar ajuda para escolher os números. O site Sorte Online, especializado em apostas de loterias, dá uma força e lista os números que mais saem na Mega-Sena - desde o primeiro sorteio - e os que não são tão frequentes.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h.